Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов, возглавляющий "Зенит-2" - о завоевании командой чемпионского титула.

- Как вам футбол в Грозном и Туле?

- Оценивать качество игры уже нет смысла. Главное – результат. Мы, жители Санкт-Петербурга, давно ждали этого дня. Я помню, как "Зенит" завоевал золото в 1984 году. Родители решили отпраздновать победу в ресторане и взяли с собой меня, девятилетнего пацана. Вспоминаю, как гуляли 2007-м, когда с "Зенитом" сам стал чемпионом. После возвращения из Раменского нас тогда встречал весь Петербург! Это было нечто! И вот очередной успех. Я горжусь, что команде моего любимого города вновь нет равных. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.