Карапузов считает, что был заслуженно удален за фол на Барко: «Извинился после матча»

Карапузов считает, что был заслуженно удален за фол на Барко

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Посмотрел в раздевалке эпизод — заслуженная красная. Надеюсь, у Барко нет серьезной травмы. Получилось не специально. После матча подошел к нему и извинился. Он сказал, что с ним все нормально», — сказал Карапузов «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА. Нижегородцы на следующий день встретятся с «Ахматом».