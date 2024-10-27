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Сегодня, 18:13

В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию: «Если будет возможность, постараемся выйти на него»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников рассказал, связывались ли в организации с экс-тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал «Майнц», мы познакомились. Все это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в «Ливерпуле» — образец тренера, на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него», — цитирует Овчинникова Sport24.

Ранее сообщалось, что Клопп пока не рассматривает возвращение к тренерской работе. С января 2025 года он займет пост руководителя по футболу в «Ред Булл», а также будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы.

Источник: Sport24
Футбол
РФС
Юрген Клопп
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
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