«Химки» — «Динамо» Москва: команды в третий раз обменялись голами в течение двух минут

«Химки» и московское «Динамо» в третий раз обменялись голами в течение двух минут в матче 13-го тура РПЛ — 3:4.

У гостей на 73-й минуте забил Муми Нгамале, у хозяев на 75-й минуте автогол забил Александр Кутицкий.