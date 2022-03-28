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«Очень жалко его терять». Пресняков — о возможном уходе Айртона из «Спартака»

Пресняков будет жалеть, если Айртон не останется в «Спартаке»
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Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника Лукаса Айртона из московской команды.

«Айртона жалко терять, даже очень. Недавно я разговаривал с бывшими спартаковцами, крупными и известными игроками. Они очень опечалены. Я буду жалеть, если он не останется. Кто же его заменит? Абсолютно непонятно. Также в очередной раз уйдет тренер. Сейчас они должны быстро принимать решения, иначе нарушится традиционный график — смена тренеров. И все остальные начнут уходить, будут покупаться новые, такой очень быстрый калейдоскоп игроков. Уход Айртона — это потеря для Спартака», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Ранее стало известно, что «Фламенго» может подписать 24-летнего бразильского футболиста. Эту информацию подтвердили в «Спартаке».

По информации «СЭ», 28 марта защитник улетает на медосмотр в Бразилию. Игрок близок к переходу в клуб «Фламенго» на правах аренды.

Айртон Лукас
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
2
1
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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6.04 19:00
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 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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