Пресняков будет жалеть, если Айртон не останется в «Спартаке»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника Лукаса Айртона из московской команды.

«Айртона жалко терять, даже очень. Недавно я разговаривал с бывшими спартаковцами, крупными и известными игроками. Они очень опечалены. Я буду жалеть, если он не останется. Кто же его заменит? Абсолютно непонятно. Также в очередной раз уйдет тренер. Сейчас они должны быстро принимать решения, иначе нарушится традиционный график — смена тренеров. И все остальные начнут уходить, будут покупаться новые, такой очень быстрый калейдоскоп игроков. Уход Айртона — это потеря для Спартака», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Ранее стало известно, что «Фламенго» может подписать 24-летнего бразильского футболиста. Эту информацию подтвердили в «Спартаке».

По информации «СЭ», 28 марта защитник улетает на медосмотр в Бразилию. Игрок близок к переходу в клуб «Фламенго» на правах аренды.