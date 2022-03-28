Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход 24-летнего бразильского защитника Лукаса Айртона.

«Конечно, большая потеря. Он самый ведущий защитник «Спартака». Если бы он не хулиганил иногда, то есть не бросал пасы, не проявлял слишком большую самостоятельность, не нарушал игровую дисциплину на поле, то был бы класснейшим защитником. В ущерб команде он часто покидает зону и работает как нападающий. В целом он игрок очень хороший. Талантливый парень, который способен делать все. Если он два тайма способен играть на своем фланге, то физически он очень силен», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался о предполагаемой сумме трансфера Айртона.

«Какой к нам пойдет левый защитник, я не знаю. Есть ли в «Спартаке» из своих воспитанников игроки на эту позицию, неизвестно. Поэтому уход Айртона будет большой потерей. Наши футболисты не очень здорово продаются за рубеж, они уступают иностранным практически во всем. Бывает, из России берут игроков и платят за них не очень много. Конечно, для классного футболиста 10 миллионов — это смешно, это игрушка. Но зато он придет домой», — добавил Кавазашвили.

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Айртон может перейти во «Фламенго». Бразильский клуб почти договорился об аренде 24-летнего игрока до декабря, утверждает UOL Sport. При этом в договоре будет прописана опция выкупа при достижении футболистом определенных результатов.

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в клуб обращались по поводу трансфера Лукаса Айртона.