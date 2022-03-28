Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход защитника Лукаса Айртона.

«Найдут кого-нибудь. В принципе заменить можно. Есть запасные игроки и вторая команда. Уход Айртона нельзя назвать большой потерей, но все же потеря. Сейчас время такое, что нужно привыкать к уходам. Думаю, это не последний уход из «Спартака». Не могу сказать точно, сколько еще игроков уедет, но если судить со стороны, то много. Каждый день кто-то может спокойно уйти. К тому же у них на это есть все права. Уровень у нас будет падать, как бы мы этого не хотели. Сейчас мы нигде не играем, будем вариться в своем кругу. Жалко, что отечественный футбол можно было развивать постоянно, а не задумываться об этом только сейчас», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее появилась информация, что 24-летнего бразильца хочет арендовать «Фламенго».

Арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить Айртона при достижении футболистом определенных результатов.