Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Может, давление со стороны Италии повлияло на решение Ваноли. Но при нынешних делах в нашем футболе, я не считаю уход тренера чем-то трагичным для «Спартака». Да, он завоевал Кубок, но он у нас не пользуется успехом, как, например, в Англии. Найдут тренера, может, даже поинтереснее и не иностранца. Я всегда говорю, что надо дать шанс нашим тренерам — Аленичеву, Титову и Тихонову», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что «Спартак» может сделать объявление об уходе 49-летнего итальянского специалиста из московского клуба в течение дня или в ближайшие часы.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.