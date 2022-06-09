Легендарный футболист «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Как говорится, незаменимых нет. У кого-то получается в «Спартаке», у кого нет. По большому счету у Ваноли было мало времени и многое не получилось, больше не получилось. Кто бы ни пришел, «Спартаку» надо улучшать игру и добиваться результата. Кого я вижу следующим тренером: иностранца или русского? Хотелось бы, чтобы результат дал русский специалист», — сказал Шмаров «СЭ».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб занял 10-е место в сезоне-2021/22 РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2012-й и с 2012-го по 2014 год. Вместе с ним москвичи становились дважды вице-чемпионами России (2009, 2011/12).