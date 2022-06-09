Источник: «Спартак» объявит об уходе Ваноли с поста тренера в ближайшее время

Паоло Ваноли покинет пост главного тренера «Спартака», утверждает итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин в своем Twitter. Сообщение об этом также появилась в его издании.

По информации источника, красно-белые могут сделать объявление об уходе 49-летнего итальянского специалиста из московского клуба в течение дня или в ближайшие часы.

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.