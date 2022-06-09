На экстренном собрании РПЛ была утверждена дата старта чемпионата России

Сегодня, 9 июня, состоялось экстренное собрание Премьер-Лиги, на котором обсуждался единственный вопрос, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на заседании обсуждали дату старта чемпионата страны сезона-2022/23. Ряд клубов, в первую очередь, «Зенит», ЦСКА и «Спартак», предложили отложить начало чемпионата на 24 июля.

В итоге, по данным источника, большинством голосов — 8 против 7 (при одном воздержавшемся) утверждена дата старта — 17 июля, в воскресенье. Но, вероятно, первый матч состоится раньше — 15 или 16 июля.

Теперь, после собрания РПЛ, все сроки проекта структуры календаря должен утвердить или исполком, или бюро исполкома.