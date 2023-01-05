Пономарев считает, что в ЦСКА Агапов будет играть намного лучше, чем Фукс

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный трансфер защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова в армейский клуб.

Ранее агент футболиста Александр Салугин заявил, что Агапову нужно пройти медосмотр и обсудить детали трудового договора перед переходом в ЦСКА.

«Агапову еще 21 год, хороший возраст, — цитирует Пономарева «РБ Спорт». — Он перспективный, поэтому хорошо, что ЦСКА его подписывает. Такие ребята нужны армейцам. Все его качества проявятся на футбольном поле, это будет заметно».

Также экс-игрок ЦСКА ответил на вопрос о том, будет ли Агапов играть лучше, чем защитник Бруно Фукс.

«Конечно, намного лучше. Фукс болел три года. Это безобразие, да еще и получал колоссальные деньги. Кошмар, что творится в футбольном мире. Раньше у нас таких игроков выгоняли и говорили, чтобы лечился в другом месте», — сказал Пономарев.

21-летний Агапов выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года, он перешел в команду из «Спартака-2». В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 16 матчах нижегородцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.