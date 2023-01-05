Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Пономарев считает, что в ЦСКА Агапов будет играть намного лучше, чем Фукс

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный трансфер защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова в армейский клуб.

Ранее агент футболиста Александр Салугин заявил, что Агапову нужно пройти медосмотр и обсудить детали трудового договора перед переходом в ЦСКА.

«Агапову еще 21 год, хороший возраст, — цитирует Пономарева «РБ Спорт». — Он перспективный, поэтому хорошо, что ЦСКА его подписывает. Такие ребята нужны армейцам. Все его качества проявятся на футбольном поле, это будет заметно».

Также экс-игрок ЦСКА ответил на вопрос о том, будет ли Агапов играть лучше, чем защитник Бруно Фукс.

«Конечно, намного лучше. Фукс болел три года. Это безобразие, да еще и получал колоссальные деньги. Кошмар, что творится в футбольном мире. Раньше у нас таких игроков выгоняли и говорили, чтобы лечился в другом месте», — сказал Пономарев.

21-летний Агапов выступает за «Нижний Новгород» с июля 2022 года, он перешел в команду из «Спартака-2». В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 16 матчах нижегородцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Бруно Фукс
Владимир Пономарев
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Торпедо» объяснили отсутствие Ле Таллека на первом сборе «Торпедо»
Радченко считает, что Сычевой не станет лучшим бомбардиром РПЛ
Массимо Каррера — о Промесе: «Он уже как русский!»
Зарплата Тавареша в «Спартаке» может составить 1,2 миллиона евро за сезон
В «Нижнем Новгороде» назвали информацию о переходе Агапова в ЦСКА преждевременной
Камоцци объяснил, почему «Спартаку» не стоит брать Тавареша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко считает, что Сычевой не станет лучшим бомбардиром РПЛ

В «Торпедо» объяснили отсутствие Ле Таллека на первом сборе «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости