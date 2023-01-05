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Радченко считает, что Сычевой не станет лучшим бомбардиром РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой не станет лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона.

«Сейчас есть гонка бомбардиров, а не как раньше, что Дзюба и Азмун были два голеадора. Думаю, кто-то из нападающих, например, Малком может получить приз лучшего бомбардира. Сычевой? Когда ты в одной команде, все получается, забиваешь, но когда происходят перемены, то это очень сложно. Это новая команда, новые партнеры, тренерский штаб. Очень большой вопрос, как это преодолеет Сычевой. Это сложный процесс, я и на себе его прочувствовал. Думаю, он не удержится лидером бомбардирской гонки», — приводит слова Радченко Legalbet.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент он делит первое место с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2022/23.

Источник: https://legalbet.ru/news/radchenko-zayavil-chto-sichevoj-ne-stanet-luchshim/
Владимир Сычевой
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
2
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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