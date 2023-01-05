Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:31

В «Торпедо» объяснили отсутствие Ле Таллека на первом сборе «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал «СЭ» отсутствие полузащитника Дамьена ле Таллека в составе команды на первый зимний сбор.

Также в списке на первый сбор нет Мухаммада Султонова, Артема Симоняна, Марка Косты, Богдана Рейхмена и Андрея Евдокимова.

«Тех игроков, которых не взяли на первый сбор, выставили на продажу? Пока ничего не могу сказать, кроме того списка футболистов, которые поедут на сбор. Это решение тренерского штаба. Если будут какие-то трансферы, то мы их опубликуем сразу же на официальных ресурсах», — сказал Ходорковский «СЭ».

Первый сбор «Торпедо» проведет в Тамбове. Он начнется 6 января и закончится 10 января.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пономарев считает, что в ЦСКА Агапов будет играть намного лучше, чем Фукс
Радченко считает, что Сычевой не станет лучшим бомбардиром РПЛ
Массимо Каррера — о Промесе: «Он уже как русский!»
Зарплата Тавареша в «Спартаке» может составить 1,2 миллиона евро за сезон
В «Нижнем Новгороде» назвали информацию о переходе Агапова в ЦСКА преждевременной
Камоцци объяснил, почему «Спартаку» не стоит брать Тавареша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев считает, что в ЦСКА Агапов будет играть намного лучше, чем Фукс
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости