Гранат считает Черчесова хорошим кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером бело-голубых.

«Черчесов — амбициозный тренер, и, вполне вероятно, он согласится возглавить «Динамо». Он максималист и хороший мотиватор. С ним будет стоять задача побеждать в каждом матче. Если он возглавит команду сейчас, то рассчитывать на высокие места в этом сезоне будет трудно — отрыв слишком большой. В следующем сезоне — возможно», — сказал Гранат «СЭ».

По данным «СЭ», 15 декабря совет директоров «Динамо» провел заседание, на котором так и не приняли финального решения по главному тренеру. Участники обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, а также Станислава Черчесова, после чего договорились более углубленно проработать этот вопрос. Ожидается, что бело-голубые до Нового года определятся с тренером, который будет руководить командой в весенней части сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Бело-голубые провели последние четыре матча под руководством Ролана Гусева.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.

Александр Козлов