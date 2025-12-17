ВЦИОМ: «Легионеры — не проблема для российского футбола»

Результат игры волнует российских футбольных болельщиков больше, чем вопрос ужесточения лимита на легионеров, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Большинство опрошенных признают вклад легионеров в качество чемпионата: 49 процентов считают, что иностранные игроки повышают уровень турнира, 60 процентов — что делают его более зрелищным, 57 процентов — что усиливают конкуренцию внутри команд.

46 процентов опрошенных считают вопрос лимита на легионеров важным для себя, 43 провента — неважным. При этом 27 процентов болельщиков опасаются, что ужесточение лимита в РПЛ вызовет рост зарплат у стагнирующих футболистов, а 23 процента опрошенных считают, что новый лимит поспособствует снижению уровня РПЛ.

В качестве положительных моментов при ужесточении лимита 55 процентов назвали шанс для молодых российских игроков проявить себя, 32 процента выделили развитие футбола в долгосрочной перспективе.

На основе данных ВЦИОМ делает вывод, что иностранные игроки видятся российским болельщикам скорее движущей силой российского футбола, нежели угрозой для развития собственных талантов. Для болельщиков скорее важен результат любимой команды, чем число легионеров в ее составе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».