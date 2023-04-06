Герой России Юсупов: «Рано списывать «Спартак» со счетов. У каждой команды есть взлеты и падения»

Герой России летчик Дамир Юсупов поделился мнением о выступлении «Спартака» в РПЛ.

— Как бы вы на профессиональном языке описали состояние нынешнего «Спартака»? Пике или полет нормальный?

— Я бы сказал, что «Спартак» на исполнительном старте. Готовится к взлету. Но пока нет такого момента, что все закрутилось, — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова.

— Как реагируете на последние результаты команды?

— Рано списывать «Спартак» со счетов. У каждой команды есть взлеты и падения. Если одна или две игры не получились, это не значит, что ожидания не оправдались.

— Игра кого из футболистов в нынешнем «Спартаке» вам импонирует?

— Зиньковского. Он яркий, молодой и задорный.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 41 очко за 21 тур.