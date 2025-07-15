РУСАДА проверяло на допинг 10 футболистов ЦСКА с начала 2025 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 10 футболистов ЦСКА за половину 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

Это наибольшее число среди всех клубов лиги. По шесть игроков проверяли у «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Акрона». Наименьшее число проверок было у «Факела» и «Краснодара» — по одному футболисту. Всего с января по июнь РУСАДА протестировало 62 игрока чемпионата России.

12 июля ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) и стал победителем Суперкубка России. Команда провела первый матч под руководством швейцарца Фабио Челестини, который сменил на посту главного тренера серба Марко Николича.