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Сегодня, 21:50

Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов» и займет второе место в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, сможет ли армейский клуб в 30-м туре РПЛ обыграть «Ростов» и стать серебряным призером турнира.

«Это очень сложный вопрос. Потому что получился такой расклад, что две или три команды претендуют на серебряную медаль чемпионата. В футболе это большая редкость. Но сегодня в розыгрыше мы имеем именно такую ситуацию. Здесь все будет математически. Если ЦСКА проигрывает «Ростову», а «Спартак» обыгрывает «Крылья Советов», то красно-белые становятся вторыми. Но я все-таки думаю, что ЦСКА не уступит «Ростову». Команда Валерия Карпина с трудом в предыдущем туре выиграла у «Ахмата» — 3:2. Поэтому армейцы их победят и станут серебряными призерами РПЛ», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru

Игра между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 3 июня. Начало — в 17.00 мск.

На данный момент ЦСКА находится на второй строчке с 55 очками, а «Ростов» на четвертой с 53 баллами.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

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