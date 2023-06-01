Мостовой: «Могу пожелать удачи «Динамо», если пригласят провалившегося в «Рубине» Слуцкого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе со стороны «Динамо» к Леониду Слуцкому.

«Я один из немногих кто говорил, что такой человек, как Леонид Слуцкий, обязательно где-нибудь всплывет. Он популярный, шоумен, всегда и везде на слуху, шутит, смеется над своими шутками. А теперь, видите, им интересуются в «Динамо». Могу пожелать динамовцам только удачи, если они пригласят человека, который полностью провалился в «Рубине» и еще до этого в других европейских клубах. Ужас. А на бывших футболистов никто внимания не обращает. Подумаешь, провели достойные карьеры и вписывали свои фамилии в историю клубов. Нам тяжело очень стать тренерами», — приводит слова Мостового RT.

В мае «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича. До конца сезона команду возглавляет исполняющий обязанности тренера Павел Алпатов.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.