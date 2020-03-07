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Владимир Обухов: «Тамбову» было трудно выходить из-под прессинга «Динамо»

19:19
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Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России рассказал о проблемах его команды в этой встрече и как его одноклубники обживаются в Тарасовке.

— Тяжелая получилась игра. В первом тайме динамовцы прессинговали, и нам было трудно выходить из-под прессинга. Мы били вперед, но два габаритных центральных защитника в основном все выигрывали. Поэтому мы мало цеплялись впереди и пропускали атаки, — подчеркнул Обухов.

— Не удивила связка соперника Комличенко — Рауш?

— Рауш играл в первом тайме левее. Связка в Комличенко была с Филиппом. Но все равно чувствуется класс игроков «Динамо». У команды хорошие мастера в составе.

— Ваша команда сейчас живет в Тарасовке. Как там освоились и насколько комфортно жить в Подмосковье?

— Мне очень комфортно. Я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в «Спартаке». Ребятам все нравится.

— Вы вместе с Мелкадзе водите какие-то экскурсии для ребят? Там до сих пор есть тарасовский борщ?

— Конечно. Все есть. Но база не такая большая, поэтому никаких экскурсий не водим.

— Насколько комфортна ситуация, когда команда играет в Нижнем Новгороде, а до этого выступала в Саранске? Сильно «Тамбов» теряет от этого?

— Конечно, теряет. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, как было бы в Тамбове. (Елена Григорьевская)

Динамо — Тамбов

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