Владимир Леонченко: «В юбилейный год «Локомотив» хочет сыграть в Черкизове»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил выступление команды в первой части сезона. Также он прокомментировал информацию о возможности переезда в «Лужники».

— Как вы оцените первую часть сезона?

— В первую очередь, хотел бы поблагодарить болельщиков. Их поддержка была очень важна. Команда попала в трудную ситуацию по разным причинам, молодцы, что проявили характер.

— Если бы «Локомотив» сегодня не выиграл, Гисдоль мог быть уволен?

— Оценка тренера делается не по одной игре.

— Говорят, что в апреле «Локомотив» может переехать в «Лужники», это правда?

— У нас впереди год столетия, мы в юбилейный год хотим сыграть в Черкизове, — сказал Леонченко в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.

В матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» обыграл «Уфу» (2:0).