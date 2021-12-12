«Локомотив» — «Уфа»: Баринов избежал удаления, арбитр допустил ошибку
На 69-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» (2:0) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову за удар соперника рукой. В борьбе за мяч железнодорожников попал правой рукой в голову Александру Саплинову.
Для Баринова эта желтая карточка стала бы второй в матче — ему пришлось бы покинуть поле из-за удаления, а «Локомотив» оказался бы в меньшинстве. Но этого не произошло.
Видеоассистенты Виталий Мешков, Алексей Воронцов и Ян Бобровский не имели права вмешаться в действия Любимова, так как речь шла об ошибочном невынесении предупреждения, а не прямой красной карточке.
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