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Сегодня, 13:18

Кузьмичев верит в переход Тикнизяна в «Зенит»: «Судя по всему, Наиру сделали предложение, от которого сложно отказаться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Зенит» попал в ситуацию, когда у них не очень большая обойма россиян. Потеря Кругового существенная для них. Им нужен человек, который дублировал бы эту позицию качественно. Судя по всему, Наиру сделали предложение, от которого сложно отказаться. По игровому времени ему, конечно, будет очень сложно. Но, думаю, он осознает свои риски и понимает, что будет непросто. Мне кажется, переход состоится с высокой долей вероятности. Когда Санкт-Петербургу что-то нужно, они умеют доводить дело до конца и договариваться. Думаю, они договорятся и с «Локомотивом», и с Наиром», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее стало известно, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, железнодорожники просят за переход 24-летнего защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

Владимир Кузьмичев
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Булыкин не считает возможный уход Тикнизяна потерей для «Локомотива»: «Найдут, кем заменить»

«Зенит» входит в топ-3 клубов мира с наибольшими трансферными расходами этой зимой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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