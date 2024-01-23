Булыкин не считает возможный уход Тикнизяна потерей для «Локомотива»: «Найдут, кем заменить»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Во-первых, футболистов можно использовать на разных позициях. Во-вторых, конкуренция всегда хорошо сказывается на игроках, даже на тренировках, не говоря уже про игры. И когда у тебя есть качественные футболисты способные подменить друг друга, то ты можешь варьировать состав без потери качества, что хорошо для тренера. И если есть деньги, то почему бы и нет?» — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Булыкин рассказал, как скажется уход Тикнизяна на «Локомотиве».

«Я думаю, что это не сильная потеря для команды. «Локомотив» найдет, кем заменить Наира. Есть время, есть молодежь, которая тоже хочет себя проявить. Поэтому я считаю, что «Локомотив» сможет хорошо провести вторую часть сезона и без Наира. Сейчас есть время подготовиться и найти достойную замену», — добавил Булыкин.

Ранее стало известно, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, железнодорожники просят за переход 24-летнего защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.