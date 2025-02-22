Кузьмичев о трансферах «Спартака»: «Акционеры клуба поняли: Станкович может выиграть чемпионство»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.
— Главный вывод, который можно сделать по итогам зимней трансферной кампании в РПЛ? «Спартак» бросил перчатку «Зениту»?
— Пожалуй, да. Концовка первой части чемпионата внушила акционерам «Спартака» определенный оптимизм. Поэтому они решили потратиться. До конца поверили в то, что Станкович способен создать команду для борьбы за чемпионство. Отсюда такие трансферы. В общем, в «Спартаке» подумали и решили: «Чем черт не шутит? А может, уже в этом сезоне выиграть золото? Почему бы больно не щелкнуть «Зенит» по носу в год его столетия?» Как-то так.
— А долетит ли эта перчатка? После зимних трансферов «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?
— На бумаге — конкурировать с таким «Зенитом», конечно, будет непросто. Но ведь до зимней паузы «Спартак» по именам, подбору исполнителей явно уступал питерцам, а концовку провел точно мощнее всех конкурентов. Отставание от «Краснодара» и команды Семака — всего ничего! Два очка! А ведь красно-белые еще и усилились. Думаю, москвичи прибавят в игре. Не забывайте еще и о том, как Станкович умеет раскрывать и развивать футболистов. Угальде — яркий тому пример. Нас ждет жаркая весна.
— Зимой «Спартак» укрепился мощнее «Зенита»?
— Пока мне кажется, что относительно себя самого «Спартак» укрепился качественнее, чем «Зенит». Но все, понятное дело, покажут только официальные игры.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
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