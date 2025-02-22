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22 февраля 2025, 15:05

Кузьмичев о трансферах «Спартака»: «Акционеры клуба поняли: Станкович может выиграть чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

— Главный вывод, который можно сделать по итогам зимней трансферной кампании в РПЛ? «Спартак» бросил перчатку «Зениту»?

— Пожалуй, да. Концовка первой части чемпионата внушила акционерам «Спартака» определенный оптимизм. Поэтому они решили потратиться. До конца поверили в то, что Станкович способен создать команду для борьбы за чемпионство. Отсюда такие трансферы. В общем, в «Спартаке» подумали и решили: «Чем черт не шутит? А может, уже в этом сезоне выиграть золото? Почему бы больно не щелкнуть «Зенит» по носу в год его столетия?» Как-то так.

— А долетит ли эта перчатка? После зимних трансферов «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?

— На бумаге — конкурировать с таким «Зенитом», конечно, будет непросто. Но ведь до зимней паузы «Спартак» по именам, подбору исполнителей явно уступал питерцам, а концовку провел точно мощнее всех конкурентов. Отставание от «Краснодара» и команды Семака — всего ничего! Два очка! А ведь красно-белые еще и усилились. Думаю, москвичи прибавят в игре. Не забывайте еще и о том, как Станкович умеет раскрывать и развивать футболистов. Угальде — яркий тому пример. Нас ждет жаркая весна.

— Зимой «Спартак» укрепился мощнее «Зенита»?

— Пока мне кажется, что относительно себя самого «Спартак» укрепился качественнее, чем «Зенит». Но все, понятное дело, покажут только официальные игры.

Ливай Гарсия, Пабло Солари и&nbsp;Хесус Медина.«В «Спартаке» решили: «Почему бы не щелкнуть «Зенит» по носу в год столетия?» Кузьмичев — о трансферах РПЛ

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РПЛ
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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