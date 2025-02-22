Кузьмичев о трансферах «Спартака»: «Акционеры клуба поняли: Станкович может выиграть чемпионство»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

— Главный вывод, который можно сделать по итогам зимней трансферной кампании в РПЛ? «Спартак» бросил перчатку «Зениту»?

— Пожалуй, да. Концовка первой части чемпионата внушила акционерам «Спартака» определенный оптимизм. Поэтому они решили потратиться. До конца поверили в то, что Станкович способен создать команду для борьбы за чемпионство. Отсюда такие трансферы. В общем, в «Спартаке» подумали и решили: «Чем черт не шутит? А может, уже в этом сезоне выиграть золото? Почему бы больно не щелкнуть «Зенит» по носу в год его столетия?» Как-то так.

— А долетит ли эта перчатка? После зимних трансферов «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»?

— На бумаге — конкурировать с таким «Зенитом», конечно, будет непросто. Но ведь до зимней паузы «Спартак» по именам, подбору исполнителей явно уступал питерцам, а концовку провел точно мощнее всех конкурентов. Отставание от «Краснодара» и команды Семака — всего ничего! Два очка! А ведь красно-белые еще и усилились. Думаю, москвичи прибавят в игре. Не забывайте еще и о том, как Станкович умеет раскрывать и развивать футболистов. Угальде — яркий тому пример. Нас ждет жаркая весна.

— Зимой «Спартак» укрепился мощнее «Зенита»?

— Пока мне кажется, что относительно себя самого «Спартак» укрепился качественнее, чем «Зенит». Но все, понятное дело, покажут только официальные игры.