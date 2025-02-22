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Зазулин — о покупках «Зенита»: «Луис Энрике пока тяжелый»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший футболист «Зенит» Игорь Зазулин оценил зимнее трансферы сине-бело-голубых.

«Пока не сказать, стал «Зенит» сильнее или слабее после зимнего трансферного окна. Тот же Артур, когда приходил, неплохо начал, потом были вопросы, проблемы, проигранная конкуренция. Ушел он не футболистом основного состава. Клаудиньо уже особо играть не хотел, первую часть чемпионата провел блекло. Понятно, что игрок сильный, но о чем говорить, когда желания нет.

Луис Энрике пока тяжелый. Говорят, что он быстрый, есть скорость. Был эпизод в матче со «Спартаком», когда он убежал. Надо еще смотреть, в каком он будет состоянии в чемпионате. В футбол он играть умеет. Пока оценка сдержанная», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Зимой вингер Артур перешел в «Атлетико Минейро», а полузащитник Клаудиньо перебрался в катарский «Аль-Садд».

«Зенит» взял в аренду у «Фенербахче» защитника Огнена Мимовича. Из «Ботафого» петербуржцами был куплен вингер Луис Энрике, а из ЦСКА перешел полузащитник Саша Зделар.

Источник: Legalbet
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ФК Зенит
Игорь Зазулин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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Матеус Рейс
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