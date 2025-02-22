Кузьмичев о Глебове в «Динамо»: «Это усиление. У Дани есть харизма и правильный менталитет»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил трансферную кампанию «Динамо».

— «Динамо» выступило довольно скромно, но со вкусом?

— Точечное усиление. Взяли правого защитника на проблемную позицию. Касереса. Кроме того, бело-голубые все-таки дожали ситуацию с Глебовым, купили его у «Ростова».

— Глебов — усиление?

— На мой взгляд, да. В последних турах в опорной зоне москвичей играл Лаксальт, который по своему образованию — крайний защитник. Глебов, во-первых, добавит «Динамо» нужных качеств в центре поля. Кроме того, Данил — характерный парень, не зря начал капитанить уже в довольно молодом возрасте. Такого человека бело-голубым на поле явно не хватало. С харизмой, с правильным менталитетом. Даня может за короткий срок стать лидером команды и реальным помощником Лички.

— Бителло в итоге остался. Как эта ситуация отразится на его игре весной, не возникнет ли недопонимания с партнерами?

— Ясно, что вся эта история крайне неправильная и негативная. Но раз Бителло остался, значит, и руководство клуба, и Личка просчитали все риски. Хотя мы же читали отдельные высказывания игроков «Динамо». Некоторые из них были, мягко говоря, удивлены поведением бразильца.