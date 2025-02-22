Кузьмичев о «Локо»: «Клуб может кого-то купить, если кого-то удачно продаст»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» объяснил, почему железнодорожники зимой никого не купили.

— У «Локомотива» совсем все печально с трансферами на вход. Это правда, что москвичи предлагали «Рубину» за Даку 6-7 миллионов, но казанцы настаивали на 10?

— Грустно, да... Знаю, что «Локо» вел переговоры по нескольким нападающим. Ничего не вышло. Клуб просто не располагал необходимыми финансами. Качественный атакующий игрок — удовольствие недешевое. Так что весной команде Галактионова будет тяжело.

— В тройку «Локо» не залезет?

— Непростая задача. Да, железнодорожники ярко провели первую часть чемпионата, за исключением последних туров. Но тут надо учитывать и фактор неожиданности. Никто не ждал от «Локо» такой прыти с учетом того, что команду покинули серьезные игроки, лидеры — Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук. Но внутренние резервы себя проявили.

Теперь же к «Локо» стали относиться по-другому. Тому же Батракову уже никто не даст прежней свободы действий. Без свежей крови будет тяжело.

Как я понимаю, из системы подготовки оставляют только Даню Годяева, который вернулся из аренды в дзержинском «Арсенале». Он способен создать глубину состава. Но пока еще не готов качественно усилить игру красно-зеленых.

— А почему у «Локо» нет 10 миллионов на Даку? РЖД в нынешних условиях не готовы выделить клубу такую сумму на качественного нападающего?

— Слышал следующее. Клубу сказали: «Можете потратить серьезную сумму только в том случае, если кого-то удачно продадите». Такая история. А тех денег, которые «Локо» выручил от продажи Митая в саудовский «Иттихад» (по данным портала Transfermarkt, «Локо» получил 4 миллиона евро. — Прим. «СЭ»), не хватило для подписания сильного форварда.