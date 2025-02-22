Кузьмичев: «Галицкий удивил. Глубины состава у «Краснодара» почти нет»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ждал от «Краснодара» большей трансферной активности.

— Почему зимой «промолчал» «Краснодар»?

— Не скрою, Сергей Галицкий немного удивил. Я-то думал, что «быки» что-то готовят и действуют по принципу «трансферы любят тишину». Но...

Боюсь, весной южанам будет непросто. Скамейки может и не хватить. Да, впереди не так много игр, однако фактор травм, увы, никто не отменял. Глубины состава у «быков» практически нет.

— Неужели Галицкий так верит в тренерский гений Мурада Мусаева и в лидерские качества Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна?

— Да, вполне возможно, он рассчитывает выиграть титул с таким составом. Это, пожалуй, реально. Но при одном условии: если ключевые фигуры не пропустят игры из-за травм или дисквалификаций. Не дай бог, что-то случится с Эдиком Сперцяном или Кордобой. И кто вместо них?