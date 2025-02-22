Кузьмичев: «Если бы «Зенит» не продал Клаудиньо и Артура, не потратил бы 33 миллиона на Луиса Энрике»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» заплатил за нападающего «Ботафого» Луиса Энрике 33 миллиона.
— Перейдем к «Зениту». Луис Энрике — новый Малком?
— Здесь доверюсь мнению коллег, которые плотно следили за бразильским чемпионатом. Общался, расспрашивал, в частности, про этого футболиста. И получил информацию: «Зенит», похоже, действительно заполучил игрока, близкого по уровню к Малкому.
— А 33 миллиона за Энрике — не космос?
— Конечно, космос. Но опять же... Все очень просто. Про фактор российского чемпионата я вам уже сказал. Есть и второй момент.
— Какой?
— Уверен, и «Ботафого», и представители игрока прекрасно понимают, кто спонсирует «Зенит» и какие деньги акционеры могут потратить, тем более в год столетия клуба. Бразильская сторона воспользовался ситуацией и выжала для себя максимум из этой истории.
При этом я бы не говорил, что «Зенит» выложил за Энрике 33 миллиона. Питерцы продали Клаудиньо и Артура. И если верить суммам, фигурирующим в открытых источниках, и сопоставить эти три сделки, то на Луиса питерцы потратили около десятки. Более-менее адекватно
Считаю, если бы «Зенит» не продал двух футболистов за неплохие деньги, то не позволил бы себе взять форварда за 30-35 миллионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1