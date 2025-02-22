Кузьмичев: «Если бы «Зенит» не продал Клаудиньо и Артура, не потратил бы 33 миллиона на Луиса Энрике»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» заплатил за нападающего «Ботафого» Луиса Энрике 33 миллиона.

— Перейдем к «Зениту». Луис Энрике — новый Малком?

— Здесь доверюсь мнению коллег, которые плотно следили за бразильским чемпионатом. Общался, расспрашивал, в частности, про этого футболиста. И получил информацию: «Зенит», похоже, действительно заполучил игрока, близкого по уровню к Малкому.

— А 33 миллиона за Энрике — не космос?

— Конечно, космос. Но опять же... Все очень просто. Про фактор российского чемпионата я вам уже сказал. Есть и второй момент.

— Какой?

— Уверен, и «Ботафого», и представители игрока прекрасно понимают, кто спонсирует «Зенит» и какие деньги акционеры могут потратить, тем более в год столетия клуба. Бразильская сторона воспользовался ситуацией и выжала для себя максимум из этой истории.

При этом я бы не говорил, что «Зенит» выложил за Энрике 33 миллиона. Питерцы продали Клаудиньо и Артура. И если верить суммам, фигурирующим в открытых источниках, и сопоставить эти три сделки, то на Луиса питерцы потратили около десятки. Более-менее адекватно

Считаю, если бы «Зенит» не продал двух футболистов за неплохие деньги, то не позволил бы себе взять форварда за 30-35 миллионов.