Анатолий Бышовец: «Приход Глебова укрепит позиции «Динамо» в чемпионской гонке»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о трансфере полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«Укрепит ли приход Глебова позиции «Динамо» в чемпионской гонке? Думаю, да. Глебов — игрок высокого уровня для нашего чемпионата, опытный парень с лидерскими качествами. Важный момент, как он адаптируется в новой команде, но, думаю, все должно быть хорошо. Часть партнеров он знает по сборной, а с частью познакомится сейчас. Конечно, нельзя предвидеть, как этот трансфер повлияет на игру «Динамо», но пока кажется, что Глебов усилит команду», — сказал Бышовец «РБ Спорт».

20 февраля «Динамо» официально объявило о трансфере Глебова из «Ростова». Футболист подписал контракт с бело-голубыми до зимы 2030 года.

В текущем сезоне Глебов в 23 матчах забил один гол и отдал один результативный пас.