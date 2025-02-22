Горшков: «Удивлен уходом Клаудиньо из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о главных трансферах в это зимнее окно.

«Не скажу, что шокирован, но удивлен уходом Клаудиньо из «Зенита», и Вендел покинет клуб в июне 2025 года. Приобрели Луиса Энрике, теперь будем наблюдать, насколько он будет полезен для клуба. Наверное, в принципе, и все из таких переходов», — приводит слова Горшкова Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Спартак» стали лидерами по тратам в РПЛ на зимнем трансферном рынке.