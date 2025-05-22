Кабзе считает Казань футбольной столицей России

Бывший игрок «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе в разговоре с «СЭ» назвал футбольную столицу России.

— Какой город можно считать футбольной столицей России?

— Какую турецкую команду вы знаете?

— «Галатасарай», «Бешикташ», «Аланьяспор».

— Нет-нет. Я скорее про команду, где играли русские. «Антальяспор» вы знаете только из-за Кудряшова. С того момента, как он присоединился к команде, вы знаете о нем. После таких переходов узнают о российской лиге, турецкой и так далее. О «Рубине» знают многие, благодаря мне и Караденизе. Но если вы спросите меня — Казань.

После 29 туров «Зенит» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является «Краснодар», на счету которого 64 балла.

В последнем туре сезона сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом», а «быки» примут на своем поле московское «Динамо».