Федотов — о серебре с двумя командами РПЛ подряд: «Эмоции притупленные»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что тренер стал первым специалистом в РПЛ, кому удалось завоевать серебряные медали с двумя разными клубами подряд.

«Что здесь можно сказать... Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру», — сказал Федотов «СЭ».

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в московских «Лужниках» 11 июня.