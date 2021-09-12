Божович считает, что «Арсенал» заслужил ничью в матче с ЦСКА

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (2:2) в седьмом туре Тинькофф РПЛ.

«Мы заслужили такой результат сегодня, — сказал Божович. ЦСКА был получше по игре, но мы поймали их на контратаках. Иногда это получалось, иногда нет, но при счете 2:1 у нас было несколько моментов.

Если бы мы смогли тогда забить, все бы сложилось иначе. Но, к сожалению, мы пропустили. В итоге мы все равно довольны результатом. Привык видеть побольше людей на стадионе, но болельщики хорошо поддержали команду».

В составе туляков отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев.