Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ высказался об игре нападающего Франсуа Камано. 24-летний гвинейский футболист оформил дубль в этой встрече.

— Франсуа Камано хорошо играет в этом году. За счет чего удалось выйти на другой уровень по сравнению с прошлым годом?

— Это не только Камано. Просто каждый человек, который понимает футбол, знает, что у нас происходит. Много лидеров ушло, были трудные игры для нас. Сейчас все на своих местах. Федор тоже после своей травмы четыре месяца пропустил. У нас есть еще травмированные: Зе Луиш, Антон Мранчук. Можно смотреть на стакан по-разному: он наполовину полный или пустой, — сказал Николич.

(Екатерина Звенигородская)