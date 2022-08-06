Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Адольфо Гайча в московском клубе.

«Нужно почувствовать кураж. Потом они, как положено, начали взаимодействовать после 2:1. Не хотелось ребят разбивать раньше времени. Он трудится, пашет. Как только мы увидим ростки, которые позволят ему двигаться вперед, безусловно, мы не враги себе, и Адольфо будет на футбольном поле», — сказал Федотов.

Большую часть прошедшего сезона 23-летний Гайч отыграл в составе испанской «Уэски» на правах аренды.В минувшей кампании аргентинец сыграл за «Уэску» 28 матчей, забив в них один мяч и отдав три результативные передачи.