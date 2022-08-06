Карраскаль: «Когда будем играть против «Спартака», нам надо делать результат»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль дал комментарий по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

— Почему первый тайм был такой тяжелый?

— В футболе так иногда бывает. Второй тайм мы играли лучше, поэтому выиграли матч. Готов ЦСКА бороться за чемпионство с «Зенитом»? У нас есть хорошая команда. Приехали другие игроки, мы строим хорошую команду. О «Зените» мы не думаем. Думаем только о нашей команде.

— Сможет ЦСКА составить конкуренцию «Спартаку»?

— Все соперники сложны, потому что у всех есть стимул, но нам надо еще работать. Когда будем играть против «Спартака», нам надо делать результат.

Федотов очень хороший тренер, очень люблю его. Он всегда очень хорошо говорит, что нужно делать на поле. Если есть какая-то ошибка, он всегда скажет, как ее исправить. Это очень нам помогает. Тренер очень великий, тренер, который не так хорошо начал в ЦСКА, но счастливы, что Федотов есть у нас.

Вообще, у ЦСКА есть очень много техничных игроков: Кучаев, Медина, Обляков, Чалов.