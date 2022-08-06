Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:35

Федотов ответил на вопрос, почему не выпустил Заболотного на поле в матче с «Факелом»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему не выпустил Заболотного в матче с «Факелом» в рамках 4-го тура РПЛ (4:1).

— Кто, кроме Карраскаля может быть вашим проводником идей?

— Мы хотим на футбольном поле видеть команду, которая с первой и до последней минуты будет сражаться, показывать мастерство и радовать своих болельщиков. Обидная ничья была на выезде. Выигрышный матч свели к потере очков. Оттуда ноги растут. Недостаточно конкуренции. Когда нужно что-то освежить, поправить мозги кое-кому, тогда и будет настоящее лидерство. Как говорится, это вопрос жизненный. Без этого никуда. Лучшего средства, чем конкуренция, придумать нельзя.

— Почему не выпустили Заболотного?

— Федя наконец-то во втором тайме проклюнулся. Дали ему прочувствовать объем. Те наши мальчишки своим отношением заслуживают появления на футбольном поле. Мы же об этом говорим: как появляется легионер, теперь свой не будет. Вот в них все, а не в легионерах. Мы видим, что есть прогресс в отношении к тренировочной деятельности, которая позволяет им появляться на футбольном поле. Других путей нет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Ромб, Соболев и попытка самоубийства. Пять причин мощного старта «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» в лидерах и другие матчи
Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА
Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: «Армейцы учли ошибки прошлого матча»
«Ахмат» — «Зенит»: гол Мостового отменили из-за офсайда
Федотов оценил игру Мойзеса в дебютном матче за ЦСКА
У Облякова подозрение на травму колена
Владимир Федотов — о матче с «Факелом»: «Встряска была необходима»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: «Армейцы учли ошибки прошлого матча»

Владимир Федотов оценил перспективы нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости