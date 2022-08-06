Федотов ответил на вопрос, почему не выпустил Заболотного на поле в матче с «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему не выпустил Заболотного в матче с «Факелом» в рамках 4-го тура РПЛ (4:1).

— Кто, кроме Карраскаля может быть вашим проводником идей?

— Мы хотим на футбольном поле видеть команду, которая с первой и до последней минуты будет сражаться, показывать мастерство и радовать своих болельщиков. Обидная ничья была на выезде. Выигрышный матч свели к потере очков. Оттуда ноги растут. Недостаточно конкуренции. Когда нужно что-то освежить, поправить мозги кое-кому, тогда и будет настоящее лидерство. Как говорится, это вопрос жизненный. Без этого никуда. Лучшего средства, чем конкуренция, придумать нельзя.

— Почему не выпустили Заболотного?

— Федя наконец-то во втором тайме проклюнулся. Дали ему прочувствовать объем. Те наши мальчишки своим отношением заслуживают появления на футбольном поле. Мы же об этом говорим: как появляется легионер, теперь свой не будет. Вот в них все, а не в легионерах. Мы видим, что есть прогресс в отношении к тренировочной деятельности, которая позволяет им появляться на футбольном поле. Других путей нет.