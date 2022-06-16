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Федотов объяснил, почему ушел из «Сочи» и возглавил ЦСКА: «Если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда»

Владимир Федотов объяснил, почему решил уйти из «Сочи» и стать главным тренером ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» объяснил, почему принял приглашение армейского клуба, и ответил на вопрос о том, мог ли он остаться в «Сочи».

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА. Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед. Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда", — сказал Федотов.

Федотов тренировал «Сочи» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 55-летний россиянин стал серебряным призером чемпионата России вместе с сочинцами.

Вчера, 15 июня специалист официально стал главным тренером ЦСКА. Вместе с Федотовым тренерский штаб армейцев пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые до этого также работали в «Сочи».

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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