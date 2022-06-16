Федотов объяснил, почему ушел из «Сочи» и возглавил ЦСКА: «Если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» объяснил, почему принял приглашение армейского клуба, и ответил на вопрос о том, мог ли он остаться в «Сочи».

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА. Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед. Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда", — сказал Федотов.

Федотов тренировал «Сочи» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 55-летний россиянин стал серебряным призером чемпионата России вместе с сочинцами.

Вчера, 15 июня специалист официально стал главным тренером ЦСКА. Вместе с Федотовым тренерский штаб армейцев пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые до этого также работали в «Сочи».