Федотов признался, что примеры Газзаева и Слуцкого, тренировавших у Гинера по семь лет, повлияли на его решение возглавить ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал о роли президента клуба Евгения Гинера в его решении возглавить команду.

— В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше.

Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА. Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно — значит, у него есть мудрость и понимание, как все выстраивать. Перед подписанием контракта мы обстоятельно побеседовали с Евгением Ленноровичем.

Вчера, 15 июня Федотов официально стал главным тренером ЦСКА. До этого с января 2020 года 55-летний российский специалист возглавлял «Сочи».