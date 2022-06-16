Агент Кассьерры рассказал о переговорах с «Зенитом»

Агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры Мартин Араоз рассказал о переговорах с «Зенитом».

«Наши переговоры с «Зенитом» на данный момент далеки от какого-либо соглашения. Но предложения от других клубов мы сейчас не рассматриваем», — приводит Sport24 слова Араоза.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления на еще один год.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.