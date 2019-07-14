Владимир Федотов: "Мы слишком легко пропускали мячи"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил на пресс-конференции после матча с "Ростовом" нашел недостатки в действиях своей команды.

- Очень боевой матч, как и ожидали, - сказал Федотов. - Понимали, что после двух поражений от нас в прошлом сезоне "Ростов" будет очень активен. Не получилось у нас целостной игры, не хватало развития атакующих действий, особенно в первом тайме. Надо было четче расставляться и доводить атаки до логичного завершения. Фланги у нас почти не работали, а соперник был готов к нашей игре. Мы мало разворачивали игру и быстро теряли контроль над мячом. Слишком легко пропустили мячи. В простой ситуации забыли Шомуродова -вместо того чтобы сыграть с ним один в один - побежали в ворота. Во втором голе тоже дали себя легко обыграть, вратаря тут обвинить сложно.

Второй тайм начали лучше, забили, были еще подходы, но потом игра стала сумбурной, хотя мы до конца пытались спасти матч. Кулишев на последних минутах не попал по мячу - видимо от большого желания забить в родном городе. К самооотдаче претензий нет, но не хватало качества игры в связи с короткой скамейкой. Думаю скоро будем получать новых футболистов.

- Как кстати вам игра Кулишева?

- Очень трудолюбивый способный футболист, полностью отдается на тренировках. У него есть перспектива стать игроком стартового состава. (Юрий Плохотниченко)