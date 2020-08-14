Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итоги матча 2-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Если кто-то думал, что «Химки» — мальчики для битья, то они заблуждались. Мы знали их реальную силу. ЦСКА тоже было непросто в их матче. Это сильный коллектив. У нас слишком много сил потрачено в предыдущем матче. Мы плохо открывались и просто боялись играть в футбол. Во втором тайме прибавили и были близки к тому, чтобы выйти вперед. Соперник хорошо контратаковал. У них есть группа хороших креативных футболистов. Мы могли увеличить счет. Банально нужно было освежить позиции, но, к сожалению, на них у нас не было футболистов, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».