Владимир Быстров: «У «Спартака» при Тедеско еще не было серьезных проверок»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» отметил, что у красно-белых при Доменико Тедеско? еще не было серьезных проверок.

— Ларссона, который оформил дубли в двух встречах подряд, вы критиковали. Его преображение при Тедеско стало для вас откровением?

— Не только швед ожил. Я и Понсе тогда имел в виду, да и всех остальных. Но нужно понимать, что по большому счету, у «Спартака» при Тедеско еще не было серьезных проверок.

— А как же «Локомотив»?

— Команда играла после Лиги чемпионов, вышла на поле без целого ряда атакующих футболистов... Все-таки не назову тот матч серьезной проверкой. Да и «Ростов» не выставил пять человек из основы. Глобальные выводы по Тедеско? А зачем их сейчас делать? У него есть время. Пусть спокойно работает. Доменико же не обещал поставить атакующий зрелищный футбол за четыре месяца. Просто идет от игры к игре. Может как схему с пятью защитниками применить, так и с четырьмя, пробует разные варианты, исходит из состояния своих футболистов. (Виталий Айрапетов)

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