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Быстров — о возможном уходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Так чемпионат будет даже интереснее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет. Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали. Да и пока что «Зенит», как по мне, далек от своей оптимальной формы. Непонятно мне, во что они вообще хотят играть», — написал Быстров в своем Telegram-канале.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

По информации инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Дэвинсон Санчес, Малком. РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» ищет замену Малкому, «Спартаку» нужен защитник

Источник: Telegram-канала Владимира Быстрова
Владимир Быстров
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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