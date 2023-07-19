Гуренко: «Не удивлюсь, если «Локомотив» в этом сезоне станет чемпионом»
Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что не удивится, если железнодорожники станут чемпионами России в сезоне-2023/24.
Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России по итогам сезона.
«Если судить по второй части прошлого чемпионата, то это реально. Не думаю, что озвученные задачи окажут давление, потому что это уже опытная команда. Приходя в «Локомотив», все футболисты понимают, какие цели у команды. Можно это понимать и без озвучивания. Я не удивлюсь, если «Локомотив» в следующем сезоне станет чемпионом. Не вижу такого, что «Локомотив» кому-то уступает в подборе игроков», — приводит слова Гуренко Legalbet.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» поставленные цели перед командой на новый сезон.
В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата России клуб встретится с «Рубином». Матч пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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