Журналист Касагранде: «Зенит» интересуется Нересом в качестве замены Малкому
«Зенит» проявляет интерес к вингеру «Бенфики» Давиду Нересу, сообщает журналист Вене Касагранде в своем YouTube-канале.
По информации источника, 26-летний бразилец рассматривается в качестве замены Малкому и Клаудиньо, на случай, если игроки покинут питерский клуб.
Ранее Ariyadhiah сообщал, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по переходу 26-летнего бразильца. Позже журналистка Раиса Симплицио заявила, что клубы пока не согласовали переход игрока.
Контракт Нереса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года. Он перешел в клуб летом 2022 года из «Шахтера» за 15,3 миллиона евро.
В прошлом сезоне вингер провел 48 матчей по всех турнирах, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
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9
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10
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11
|Урал
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|0-0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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