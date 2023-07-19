Журналист Касагранде: «Зенит» интересуется Нересом в качестве замены Малкому

«Зенит» проявляет интерес к вингеру «Бенфики» Давиду Нересу, сообщает журналист Вене Касагранде в своем YouTube-канале.

По информации источника, 26-летний бразилец рассматривается в качестве замены Малкому и Клаудиньо, на случай, если игроки покинут питерский клуб.

Ранее Ariyadhiah сообщал, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по переходу 26-летнего бразильца. Позже журналистка Раиса Симплицио заявила, что клубы пока не согласовали переход игрока.

Контракт Нереса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года. Он перешел в клуб летом 2022 года из «Шахтера» за 15,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне вингер провел 48 матчей по всех турнирах, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

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