Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нам нужен? Хуже уже некуда!»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

«Мажич должен был вывести наше судейство на новый уровень, но ничего не изменилось. А, по-моему, стало только хуже. Эта новая программа, где он что-то говорит... Что это?! Пригласите человека, который может с ним поспорить! Потому что ему не задают неудобные вопросы. Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдет сам! Зачем он нам нужен? Хуже уже некуда!» — сказал Быстров «СЭ».

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

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